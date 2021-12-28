ГК «Основа» построит новый комплекс на улице Наметкина

Комплекс бизнес-класса площадью 165 тыс. квадратных метров с собственной инфраструктурой, общественными пространствами, огороженной территорией и двухуровневым подземным паркингом появится в столице на ул. Наметкина, 10. Рядом с будущим проектом располагаются сразу 4 станции метро: «Калужская» и «Новые Черёмушки» Калужско-Рижской линии, а также станции «Воронцовская» и «Зюзино» новой Большой кольцевой линии. Недалеко располагается Воронцовский парк и Битцевский лес, сообщает компания «Основа», девелопер проекта.

Фото: Мир квартир Мир квартир

По словам акционера и управляющего партнера компании Олега Колченко, уже получено АГР (свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства) для реализации этого проекта, а также проектное финансирование Сбербанка с общим лимитом в 23,5 млрд рублей. «Новый комплекс будет построен на участке 2 га по проекту архбюро Mecanoo (Меканоо) из Нидерландов. Для нашего проекта голландцы также разработали дизайн всех общественных пространств и концепцию благоустройства территории», – отметил он.

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Это первый проект Mecanoo в Москве. Всего же по проектам этого именитого бюро сегодня построены и находятся в стадии реализации десятки жилых домов и общественных зданий в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Сеуле, Шэньчжэне, Макао, Манчестере, Амстердаме, Роттердаме и многих других.

Инфраструктура нового комплекса на улице Наметкина будет включать ресторан, медицинский центр, супермаркет, двухуровневый подземный паркинг, а также приватное пространство на 25 этаже с террасами и уникальными панорамными видами, предназначенное исключительно для жильцов комплекса. Здесь будет собственный спортзал, многофункциональный зал для конференций, коворкинг и лаунж-зона.