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2 часа назад

Вакцинацию от COVID-19 за год прошли более 1,4 млн пожилых москвичей

Более 1,4 млн горожан пожилого возраста в Москве привились от коронавирусной инфекции за год. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинацию от COVID-19 за год прошли более 1,4 млн пожилых москвичей
Фото: ТАССТАСС

"За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации [от ковида] прошли более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них - более 463 тыс. москвичей старше 60 лет - уже прошел повторную вакцинацию, тем самым сделав важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице", - сказала вице-мэр.

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Она напомнила, что жители пожилого возраста, особенно страдающие хроническими заболеваниями, являются одними из наиболее уязвимых перед коронавирусной инфекцией категорий горожан. У пожилых коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, в том числе приводит к летальному исходу. "Это подтверждает мировой и российский опыт. Поэтому когда Минздрав выдал соответствующее разрешение, а первая вакцина от COVID-19 была введена в гражданский оборот, в Москве максимально быстро организовали вакцинацию людей старшего возраста", - отметила Ракова.

Наборы "С заботой о здоровье"

В Москве действует мера поддержки пожилых горожан при прохождении вакцинации. В частности, жители столицы в возрасте старше 65 лет, привившиеся первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию, а также ревакцинированные в тот же период, получают полезные наборы "С заботой о здоровье". В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Также пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Новости Москвы,Общество,Анастасия Ракова,Минздрав РФ,
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