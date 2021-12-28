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1 час назад

Более 30 тысяч человек посетили мероприятия «Дома на Брестской» за 2021 год

Более 30 тысяч жителей и гостей столицы посетили мероприятия «Дома на Брестской», созданного «Мосстройинформом», за 2021 год. Об этом сообщил во вторник, 28 декабря, руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Более 30 тысяч человек посетили мероприятия Дома на Брестской
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

Он отметил, что в 2021 году в рамках реализации проекта стартовала поддержка цифровых разработок Строительного комплекса города. Так, специалисты организовали и провели несколько деловых мероприятий для экспертов в области строительства. Среди них, например, форум «Современные технологии в умном городе» и многие другие.

— Двухдневную Конференцию по внедрению цифровых стандартов в строительство, организованную ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной политики Москвы и Университета Минстроя НИИСФ РААСН, посетили около 200 человек, 320 гостей смотрели мероприятие онлайн, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что самым популярным видом занятий стал онлайн-лекторий. Семь выпусков данного цикла посмотрели свыше 1,7 тысячи раз. В рамках лекций специалисты рассмотрели вопросы модернизации мегаполисов и цифровизации городского пространства и жизни.

Также осенью «Дом на Брестской» представил квест «Академия креатива» в рамках акции «День без турникетов. Дети».

Новости Москвы,Сергей Левкин,Минстрой,
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