В Москве покажут советские мультфильмы на зимние темы

«В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными, для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте «Москино». Там же опубликовано подробное расписание», — объяснила заммэра Наталья Сергунина.