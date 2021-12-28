В Коптеве появилась бесплатная парковка на 15 машино-мест

Ее оборудовали для местных жителей на месте демонтированного объекта самостроя.
В районе Коптево (САО) на месте демонтированного объекта самовольного строительства обустроили автостоянку. Она находится по адресу: улица Новая Ипатовка, владение 2а и рассчитана на 15 машино-мест.
Раньше здесь располагались нелегальные строения автосервиса и пункт оформления автомобилей в ремонт.
«Строения автотехнического комплекса площадью более 750 квадратных метров были возведены на городской территории без разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Земельно-правовые отношения под цели строительства не оформлялись. Госинспекцией по недвижимости была организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка. Проведены работы по сносу незаконных построек, вывозу строительного мусора и благоустройству территории. Теперь жители могут парковать свои автомобили рядом с домами», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Город освобождают от самовольных и опасных строений, на месте которых появляются благоустроенные зеленые зоны, спортивные, социальные объекты и свободные территории, в том числе для парковки транспорта.
С начала 2021 года на территории Северного административного округа было выявлено 236 объектов самовольного строительства общей площадью свыше 83 тысяч квадратных метров, демонтировано более 20,7 тысячи квадратных метров самостроев.