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1 час назад

В Коптеве появилась бесплатная парковка на 15 машино-мест

Ее оборудовали для местных жителей на месте демонтированного объекта самостроя.

В Коптеве появилась бесплатная парковка на 15 машино-мест
Фото: Mos.ruMos.ru

В районе Коптево (САО) на месте демонтированного объекта самовольного строительства обустроили автостоянку. Она находится по адресу: улица Новая Ипатовка, владение 2а и рассчитана на 15 машино-мест.

Раньше здесь располагались нелегальные строения автосервиса и пункт оформления автомобилей в ремонт.

«Строения автотехнического комплекса площадью более 750 квадратных метров были возведены на городской территории без разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Земельно-правовые отношения под цели строительства не оформлялись. Госинспекцией по недвижимости была организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка. Проведены работы по сносу незаконных построек, вывозу строительного мусора и благоустройству территории. Теперь жители могут парковать свои автомобили рядом с домами», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Город освобождают от самовольных и опасных строений, на месте которых появляются благоустроенные зеленые зоны, спортивные, социальные объекты и свободные территории, в том числе для парковки транспорта.

С начала 2021 года на территории Северного административного округа было выявлено 236 объектов самовольного строительства общей площадью свыше 83 тысяч квадратных метров, демонтировано более 20,7 тысячи квадратных метров самостроев.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,
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