В Коптеве появилась бесплатная парковка на 15 машино-мест

«Строения автотехнического комплекса площадью более 750 квадратных метров были возведены на городской территории без разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Земельно-правовые отношения под цели строительства не оформлялись. Госинспекцией по недвижимости была организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка. Проведены работы по сносу незаконных построек, вывозу строительного мусора и благоустройству территории. Теперь жители могут парковать свои автомобили рядом с домами», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.