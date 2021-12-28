Завершено благоустройство улицы Академика Пилюгина

"Работы проводились в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции Большой кольцевой линии метро "Новаторская", - отметил Бирюков. - С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию".