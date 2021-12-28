Московский зоопарк начал сбор нераспроданных елок

Хвойные деревья украсят вольеры обитателей зоопарка, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством

Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва" Софья Сандурская / АГН "Москва"

Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елок и сосен от организаций. Хвойными деревьями украсят вольеры животных. Обитатели зоопарка смогут играть с деревьями или грызть «подарок». Больше всего лакомиться хвойными ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпаки. Об этом сообщает АГН «Москва».

Хвоя очень полезный продукт, она содержит большое количество витамина С, аминокислоты и каротин. Однако, принимают елки в зоопарке исключительно от организаций. Домашние елки не принимаются, поскольку в них присутствуют остатки мишуры, а также искусственный снег. Прием елок будет проходить до 20 января 2022 года.