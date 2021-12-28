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1 час назад

Московский зоопарк начал сбор нераспроданных елок

Хвойные деревья украсят вольеры обитателей зоопарка, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством

Московский зоопарк начал сбор нераспроданных елок
Фото:  Софья Сандурская / АГН "Москва" Софья Сандурская / АГН "Москва"

Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елок и сосен от организаций. Хвойными деревьями украсят вольеры животных. Обитатели зоопарка смогут играть с деревьями или грызть «подарок». Больше всего лакомиться хвойными ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпаки. Об этом сообщает АГН «Москва».

Хвоя очень полезный продукт, она содержит большое количество витамина С, аминокислоты и каротин. Однако, принимают елки в зоопарке исключительно от организаций. Домашние елки не принимаются, поскольку в них присутствуют остатки мишуры, а также искусственный снег. Прием елок будет проходить до 20 января 2022 года.

В этом году в столицу ввезли около 290 тысяч хвойных деревьев для продажи. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Средняя стоимость российских деревьев в текущем году варьируется от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей. Стоимость заграничной ёлки – 3,5 тысячи рублей и выше.

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