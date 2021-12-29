Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, на дорогах гололедица.

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По данным на 17:47, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу.