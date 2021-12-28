В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
2 часа назад

График движения столичных электричек изменится на новогодние праздники

Изменения в расписании движения пригородных поездов в новогодние и рождественские праздники опубликовала пресс-служба Московской железной дороги.

График движения электричек изменится на новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корректировка расписания позволит всем желающим отправиться в поездку накануне и после Нового года и Рождества.

Так, 30 декабря будет действовать расписание пятницы, 31 декабря и с 1 по 8 января - расписание субботы. А 9 января поезда будут следовать по расписанию воскресенья.

На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд ночных электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января.

С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с 8-минутным интервалом. В ночь на 7 января режим работы будет продлен до 2:00.

В период новогодних и рождественских каникул с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года назначено 245 дополнительных пассажирских поезда. Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а прибытия - 8 и 9 января 2022 года.

Кроме того, для популяризации и развития внутреннего туризма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года из Москвы поедут туристические поезда по круговому маршруту, такие как: "Зимняя сказка" до Великого Устюга и Костромы, "Величие Севера" через Великий Новгород - Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Кострому.

Поезд "Мороз Экспресс" довезет до Великого Устюга, а "Серебряный маршрут" пройдет через Псков и Великий Новгород до Рыбинска и Ярославля. Все эти поезда будут с экскурсионным обслуживанием, после посещения достопримечательностей туристов вернут в Москву. Также отправится ретро-поезд с использованием паровой тяги от Москвы до Владимира и обратно.

Ознакомиться с расписанием можно на портале МЖД и Российских железных дорог.

Новости Москвы,Новогодняя ночь,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители