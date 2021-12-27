Пробки в 7 баллов образовались на дорогах города

Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы днем в понедельник. Дорожные заторы достигнут 8 баллов уже к 15 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Фото: © РИАМО, Александр Манзюк © РИАМО, Александр Манзюк

Наиболее затруднено движение автомобилей на Третьем транспортном кольце и на центральных улицах города. Водители стоят в пробках у Белорусского вокзала, а также возле станций метро «Таганская», «Трубная», «Комсомольская» и «Новослободская».

Также значительные автомобильные заторы наблюдаются почти на всех набережных в центре города, на шоссе Энтузиастов и в некоторых районах МКАД. Движение на Киевском шоссе перекрыто в обе стороны из-за загоревшегося газовоза на дороге.