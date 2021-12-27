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50 минут назад

Пробки в 7 баллов образовались на дорогах Москвы

Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы днем в понедельник. Дорожные заторы достигнут 8 баллов уже к 15 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Пробки в 7 баллов образовались на дорогах города
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк© РИАМО, Александр Манзюк

Наиболее затруднено движение автомобилей на Третьем транспортном кольце и на центральных улицах города. Водители стоят в пробках у Белорусского вокзала, а также возле станций метро «Таганская», «Трубная», «Комсомольская» и «Новослободская».

Также значительные автомобильные заторы наблюдаются почти на всех набережных в центре города, на шоссе Энтузиастов и в некоторых районах МКАД. Движение на Киевском шоссе перекрыто в обе стороны из-за загоревшегося газовоза на дороге.

Пробки достигнут 8 баллов уже к 15 часам, к 18 часам сложность дорожной ситуации составит 9 баллов и спадет до 7 баллов лишь к 20 часам.

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