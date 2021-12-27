Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь

Московская канатная дорога будет работать в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года до 5:00. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.
«Московская канатная дорога традиционно будет работать в новогоднюю ночь до 5:00. Для пассажиров, встречающих 2022 год в воздухе, будет работать верхняя станция «Воробьевы горы», кафе комплекса и панорамная веранда на втором этаже станции», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что первому посетителю канатной дороги в 2022 году подарят безлимитное число поездок на весь год.
Уточняется, что ночная воздушная прогулка будет осуществляться без высадки на станции «Лужники» до 5:00. После перерыва канатная дорога возобновит работу в 16:00 1 января.