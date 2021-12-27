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28 минут назад

Беспилотный поезд начал курсировать по МЦК в тестовом режиме

По Московскому центральному кольцу начали ездить беспилотные поезда «Ласточка», они пока курсируют без пассажиров в тестовом режиме, сообщает пресс-служба РЖД.

Беспилотный поезд начал курсировать по МЦК в тестовом режиме
Фото:  РИАМО, Александр Манзюк РИАМО, Александр Манзюк

В декабре закончились все этапы по разработке и испытанию систем технического зрения и дистанционного управления составами, у которых третий усовершенствованный уровень автоматизации.

Функция машиниста в этом поезде здесь сводится к контролю посадки и высадки пассажиров, а также к управлению составом при возможных нештатных ситуациях.

Данные поезда - это полностью отечественные решения, которые были разработаны в сотрудничестве между отраслевыми институтами, ведущими вузами и производителями.

В составах используются прорывные технологии. Среди них искусственный интеллект, специализированные нейронные сети, интеллектуальное техническое зрение на поезде и объектах инфраструктуры. Все возможные режимы эксплуатации «Ласточек» моделируются с применением симуляторов.

Автопилот и система умного зрения в поезде могут отреагировать на происшествия раньше, чем машинист. Кроме того, техника не знает усталости. Скорость реакции системы составляет 0,3 секунды, а у человека в среднем – свыше 1 секунды.

Новости Москвы,РЖД,
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