Беспилотный поезд начал курсировать по МЦК в тестовом режиме

По Московскому центральному кольцу начали ездить беспилотные поезда «Ласточка», они пока курсируют без пассажиров в тестовом режиме, сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: РИАМО, Александр Манзюк РИАМО, Александр Манзюк

В декабре закончились все этапы по разработке и испытанию систем технического зрения и дистанционного управления составами, у которых третий усовершенствованный уровень автоматизации.

Функция машиниста в этом поезде здесь сводится к контролю посадки и высадки пассажиров, а также к управлению составом при возможных нештатных ситуациях.

Данные поезда - это полностью отечественные решения, которые были разработаны в сотрудничестве между отраслевыми институтами, ведущими вузами и производителями.

В составах используются прорывные технологии. Среди них искусственный интеллект, специализированные нейронные сети, интеллектуальное техническое зрение на поезде и объектах инфраструктуры. Все возможные режимы эксплуатации «Ласточек» моделируются с применением симуляторов.