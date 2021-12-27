Парки проведут тематическую онлайн-программу 31 декабря

"Подготовка к Новому году 31 декабря особенно кипит. Скрасить суету можно будет с новогодней онлайн-программой парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Подписчиков ждут тематические концерты, мастер-классы и викторины. Так, 31 декабря в 18:00 зрители смогут окунуться в мир сказок вместе с учениками вокальной школы-студии "Аллегро" в социальных сетях Бабушкинского парка", - рассказал собеседник агентства.