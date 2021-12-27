Новости района. О развитии Дорогомилова рассказывает глава управы

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Дорогомилово – динамично развивающийся район Москвы. Об основных событиях этого года нам рассказала глава управы Ольга Горбунова.

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Строительство в деталях

Немного расскажу о тех объектах, строительство которых сейчас ведется на территории района. «На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Кульнева возводится комплекс «Сбер-Сити». Корпуса «А» и «Б» в этом году введены в эксплуатацию. А корпус «В» планируется к завершению в 2024 году»,- рассказывает Ольга Александровна.

Активно ведется строительство многофункциональных комплексов по адресам: ул. Поклонная, вл. 9 и на ул. Братьев Фонченко. В 2021 году возобновлены строительные работы по адресу: ул. Поклонная, вл. 7.

Транспорт и дороги

В рамках развития будущего МЦД-4 завершаются работы по строительству остановочного пункта Минская. Диаметр пройдет от Апрелевки до Железнодорожного и свяжет Киевскую железную дорогу со Смоленской.

«Остановочный пункт Минская ориентировочно будет введен в эксплуатацию в первом квартиле 2022 года. В настоящее время выполняются отделочные работы фасада здания служб, внутренней и внешней обшивки платформы, демонтаж старых пролетов минского путепровода. Новый уже построен», - говорит Ольга Горбунова.

Платформу Минская с одноименной станцией метро Солнцевской линии соединит переход, построенный по принципу «сухие ноги». Благодаря ему, путь для пешеходов будет комфортным в любую погоду.

Ожидается, что после открытия станцией будут пользоваться 8,5 тысяч пассажиров в сутки, а к 2025 году пассажиропоток может вырасти в два раза.

В 2022 году будут проведены работы по благоустройству прилегающей к станции Минская территории.

Продолжается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Трасса протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити». Ее протяженность составит около 11 километров. Новая вылетная магистраль улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк.

На территории Дорогомилово в рамках этого проекта, в частности, строят автомобильный мост через Москву-реку.

Развитие промзон

Начался снос построек бывшего завода «Фили кровля» (Кутузовский проспект, 16). Работы стартовали в IV квартале этого года, а завершатся в следующем году, после чего начнется строительство новых жилых домов.

Знаковые объекты

В рамках программы «Мой район» завершается благоустройство Киевского сквера и монтаж торговых павильонов. «В следующем году Департамент торговли и услуг проведет конкурсные процедуры по определению организаций, которые будут осуществлять предпринимательскую деятельность. Но уже сейчас хочу отметить, что в сквере точно не будет кафе с реализацией алкогольной продукции. Также известно, что один из павильонов займет диспетчерская ГКУ ЦОДД», - подчеркивает глава управы.

По программе «Мой район» благоустраивают Украинский бульвар. Сейчас здесь устанавливают архитектурно-художественную подсветку, а в следующем году будет выполнено дополнительное озеленение. Деревья и кустарники также высадят на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко.

Фото: Елена Краснова

Комфортные дворы

В районе в этом году благоустроили ряд дворов. Так между домами 35, 35, корп. 2 по Кутузовскому проспекту и ул. Студенческой 44/28 обустроили сад камней, заменили освещение, появилась спортивная площадка с батутом, детский игровой городок, установлено спортивное оборудование. Обустроили зоны тихого отдыха с фонтаном, высадили хвойные кустарники, цветочное оформление выполнено из многолетников.

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

«На озелененной территории на ул. Поклонная, 12 раньше была старая заброшенная собачья площадка. Совместно с депутатами района и жителями разработали проект и реализовали. Проложили удобные пешеходные дорожки, обустроили освещение, установили лавочки и урны, разместили под навесом зону для занятий воркаутом», - говорит Ольга Александровна.

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

А на Кутузовском проезде, 4-6, в частности, создали детскую площадку с игровым оборудованием для ребят разных возрастов, установили стол для игры в пинг-понг, разместили тренажеры для маломобильных групп населения.

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Фото предоставлено управой района Дорогомилово

Музей под открытым небом

Между Дорогомиловским рынком и Платовским сквером обустроили выставочную площадку под открытым небом. Ко Дню Победы при участии Совета ветеранов была подготовлена экспозиция, посвященная фронтовикам – жителям района. А ко Дню города открылась выставка, посвященная основным достопримечательностям района и их истории. «Жители и гости столицы узнают о том, как менялся район, познакомятся с историей знаковых объектов, расположенных на его территории», - рассказывает Ольга Горбунова.

Фото: Елена Краснова

Фото: Елена Краснова

Образование

В этом году по программе «Мой район» благоустроили территории трех образовательных учреждений: школы на Кутузовском проспекте, детсада (Кутузовский проспект, 4/2), а также «Индийской школы» (ул. Большая Дорогомиловская, 10, корп. 2).

Филиалу ГБУ «Галактика – «Дети-Детям» выделено новое помещение по адресу: Кутузовский проспект, 30. После завершения ремонта в него переедут многие кружки и секции центра. А семьям, проживающим на четной стороне проспекта, будет удобнее отводить детей на занятия.

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