Жуковский путепровод в Замоскворечье капитально отремонтируют

Одобрен проект капитального ремонта Жуковского путепровода, который расположен в столичном районе Замоскворечье. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Московская государственная экспертиза (Мосгосэкспертиза), подведомственная Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве» по адресу: район Замоскворечье, Центральный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках утвержденного перечня работ запланирована замена пролетных строений путепровода на сборно-монолитные железобетонные, а также переустройство систем электроснабжения, освещения, железнодорожных сетей связи и контактной.
«Будет переустроена конструкция дорожной одежды на автодорожных подходах к путепроводу в существующих параметрах проезжей части и тротуаров, обновят дорожное покрытие, установят новый бортовой камень», - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой.
Добавляется, что также запроектирована полная замена существующих балок пролетного строения. Параметры путепровода после капитального ремонта останутся без изменений, за исключением ширины по внешним граням пролетного строения. На путепроводе предусматривается установка ограждения тротуара из поликарбоната и защитных щитов контактной сети.