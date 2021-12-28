Жуковский путепровод в Замоскворечье капитально отремонтируют

Одобрен проект капитального ремонта Жуковского путепровода, который расположен в столичном районе Замоскворечье. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

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«Московская государственная экспертиза (Мосгосэкспертиза), подведомственная Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве» по адресу: район Замоскворечье, Центральный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках утвержденного перечня работ запланирована замена пролетных строений путепровода на сборно-монолитные железобетонные, а также переустройство систем электроснабжения, освещения, железнодорожных сетей связи и контактной.

«Будет переустроена конструкция дорожной одежды на автодорожных подходах к путепроводу в существующих параметрах проезжей части и тротуаров, обновят дорожное покрытие, установят новый бортовой камень», - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой.