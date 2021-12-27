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1 час назад

Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея-вампир. Об этом сообщает пресс-служба сада.

Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде»
Фото: InstagramInstagram

«Редкая орхидея-вампир из Южной Америки, зловещая и прекрасная дракула расцвела на крупнейшем фестивале орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима» в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в природе этот вид произрастает в тропических туманных лесах Колумбии и Эквадора на высоте 1,3 - 2,1 тыс. м.

«Научное название рода дракула означает «маленький дракон». Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света, а его цветки напоминают мордочку обезьянки. В «Аптекарском огороде» представлена самая крупная в России коллекция драматичных дракул», - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду открылся фестиваль «Тропическая зима», в рамках которого до весны 2022 года посетители смогут увидеть больше тысячи орхидей разных форм и размеров, коллекции кактусов, алоэ и агав и другие растений.

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