Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде»

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела орхидея-вампир. Об этом сообщает пресс-служба сада.

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«Редкая орхидея-вампир из Южной Америки, зловещая и прекрасная дракула расцвела на крупнейшем фестивале орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима» в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в природе этот вид произрастает в тропических туманных лесах Колумбии и Эквадора на высоте 1,3 - 2,1 тыс. м.

«Научное название рода дракула означает «маленький дракон». Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света, а его цветки напоминают мордочку обезьянки. В «Аптекарском огороде» представлена самая крупная в России коллекция драматичных дракул», - отмечается в материале.