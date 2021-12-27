Ракова рассказала о борьбе с буллингом

"Здесь медицинское сообщество, социальное, образовательное, все единодушны в выводе о том, что на эту тему надо говорить и информировать всех участников образовательного процесса постоянно. Это очень важное условие, для того, чтобы предотвращать школьную травлю", – пояснила она.