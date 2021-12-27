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1 час назад

Ракова рассказала о борьбе с буллингом в Москве

Власти Москвы стараются уделять буллингу больше внимания, поскольку это не является специфической проблемой отдельного региона, рассказала РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала о борьбе с буллингом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Здесь медицинское сообщество, социальное, образовательное, все единодушны в выводе о том, что на эту тему надо говорить и информировать всех участников образовательного процесса постоянно. Это очень важное условие, для того, чтобы предотвращать школьную травлю", – пояснила она.

Ракова добавила, что для борьбы с буллингом ведется работа с родителями и педагогами, создаются специальные службы, подключаются профессиональные люди, которые помогают разрешить возникшую конфликтную ситуацию.

"Мы видим те школы, которые такие службы вводят, там кончено более экологичная, спокойная ситуация, поэтому эти технологии на будущий год будем применять еще больше, чем в этом году", – отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что на портале "Школа. Москва" заработал раздел, в котором представлены материалы, посвященные проблеме буллинга. Там пользователи найдут материалы от ведущих экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли и буллинга.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,РИА Новости,
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