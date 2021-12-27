Собянин рассказал о благоустройстве в Басманном и Красносельском районах

Один из самых важных проектов благоустройства следующего года – Басманный и Красносельский районы столицы, сообщил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В ноябре-начале декабря на платформе "Активный гражданин" прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые мы собираемся реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие в среднем 175 тысяч человек. Все проекты нашли одобрение москвичей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в понедельник начинается вторая волна голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год.

"Один из самых важных проектов следующего года – Басманный и Красносельский районы: улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик. Эти районы хранят дух старой Москвы – но не тихой и патриархальной, а шумной купеческой столицы большой страны. Исторические усадьбы мирно соседствуют с современными бизнес-центрами, жилыми домами, вузами и административными учреждениями. По главным улицам – Старой и Новой Басманной, Спартаковской, Бакунинской – передвигаются огромные потоки людей и машин. На малых улицах и в переулках – сохраняется более спокойная атмосфера, хотя дыхание близкой площади Трех вокзалов чувствуется и здесь", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что в рамках проекта благоустройства ставится задача добавить комфорта для всех: местных жителей и работающих, москвичей и туристов, тех, кто торопится по делам, и кому хочется неспешно прогуляться.

"Главные улицы района будут по-прежнему выполнять свои транспортные функции. Но там, где возможно, планируем расширить пространство для пешеходов. Ремонт тротуаров, высадка деревьев и кустарников позволят создать несколько пешеходных зон и комфортных пространств", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что для успокоения автомобильного трафика на небольших улицах планируется использовать больше "лежачих полицейских". В парковочных зонах – установить зарядные станции для электромобилей.

Дополняется, что много зелени будет высажено и на придомовых территориях. Во дворах планируется обновить детские и спортивные площадки. Существующий асфальт на тротуарах планируется заменить на экологически чистое и безопасное мощение. Для каждой улицы будет разработан индивидуальный рисунок, отсылающий к классической раскладке "ёлочкой". Тротуары в скверах планируется замостить клинкером – в память об исторической Немецкой слободе. Разнообразным будет и освещение. Яркое на больших улицах и мягкое, приглушенное в скверах и во дворах.