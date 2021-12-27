В мэрии Москвы высказались о фиктивной вакцинации

«Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но я думаю, что это более единичные, чем массовые», — сказала она.