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1 час назад

Пешеходный мост через реку Яузу построят в районе МГТУ имени Баумана

Одобрен проект строительства нового пешеходного моста через реку Яузу в районе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Пешеходный мост через Яузу построят в районе МГТУ имени Баумана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 декабря 2021 года одобрила проект планировки территории линейного объекта - пешеходного моста через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом (ЦАО)», - говорится в сообщении. По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, которые приводятся в сообщении, протяженность нового моста с пандусами составит 340 м, ширина - 7,5 м. Она добавила, что новый мост соединит как городские территории, так и объекты МГТУ имени Баумана, расположенные на разных берегах реки Яуза: учебно-лабораторный корпус, дворец культуры МГТУ, спортивный комплекс. Также в будущем запланировано размещение общежитий с объектами соцобслуживания.

Уточняется, что проектом моста предусмотрены пандусы для велосипедистов, лестничные сходы. Также предусмотрено переустройство инженерных сетей (электрических кабелей, водостока, наружного освещения, канализации).

Новости Москвы,Сергей Собянин,МГТУ им. Баумана,
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