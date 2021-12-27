Пешеходный мост через Яузу построят в районе МГТУ имени Баумана

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 декабря 2021 года одобрила проект планировки территории линейного объекта - пешеходного моста через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовским мостом (ЦАО)», - говорится в сообщении. По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, которые приводятся в сообщении, протяженность нового моста с пандусами составит 340 м, ширина - 7,5 м. Она добавила, что новый мост соединит как городские территории, так и объекты МГТУ имени Баумана, расположенные на разных берегах реки Яуза: учебно-лабораторный корпус, дворец культуры МГТУ, спортивный комплекс. Также в будущем запланировано размещение общежитий с объектами соцобслуживания.