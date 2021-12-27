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1 час назад

Ракова рассказала о несбывшихся в 2021 году надеждах по COVID-19

2021 стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует РИА Новости.

Ракова рассказала о несбывшихся надеждах по COVID-19
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Две тысячи двадцать первый год, начало 21-го года, год несбывшихся надежд, как я бы сказала. Казалось, еще чуть-чуть, еще немного, и мы победим, вирус точно уйдет», — сказала Ракова.

По ее словам, несмотря на большой опыт борьбы с COVID-19 и серьезную иммунную прослойку, пандемия не закончилась. Это произошло из-за того, что вирус быстро мутирует и варианты коронавируса провоцируют новые волны заболеваемости, объяснила заммэра.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,РИА Новости,
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