В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
50 минут назад

Синоптики прогнозируют до -10°С и гололедицу в Москве в среду

В среду, 29 декабря, в Москве ожидаются облачная погода, гололедица и -10°С, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в Москве будет от -10°С до -8°С. Ночью температура воздуха может опуститься до -15°С. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Синоптики предупредили о гололедице в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Подмосковье температура составит от -8°С до -13°С. В ночь на четверг температура может опуститься до -18°С. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозировал, что погода в Москве ближе к окончанию года смягчится благодаря "дыханию Атлантики". По его словам, 31 декабря в столице столбики термометров будут колебаться от -1°С до -6°С, а на следующий день потеплеет до нуля.

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что морозная погода делает медицинскую маску бесполезной в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, специалист посоветовал тем, кто собирается в путешествие, прививаться от SARS-CoV-2 не накануне отъезда, а за несколько дней до него.

Последние новости
Новости Москвы,Погода,Владислав Жемчугов,Евгений Тишковец,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители