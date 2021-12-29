Синоптики предупредили о гололедице в Москве

В среду, 29 декабря, в Москве ожидаются облачная погода, гололедица и -10°С, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в Москве будет от -10°С до -8°С. Ночью температура воздуха может опуститься до -15°С. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

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В Подмосковье температура составит от -8°С до -13°С. В ночь на четверг температура может опуститься до -18°С. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозировал, что погода в Москве ближе к окончанию года смягчится благодаря "дыханию Атлантики". По его словам, 31 декабря в столице столбики термометров будут колебаться от -1°С до -6°С, а на следующий день потеплеет до нуля.

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что морозная погода делает медицинскую маску бесполезной в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, специалист посоветовал тем, кто собирается в путешествие, прививаться от SARS-CoV-2 не накануне отъезда, а за несколько дней до него.