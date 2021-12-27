В Москве реорганизуют территории трех бывших промзон

Территории еще трех бывших промзон планируют реорганизовать в Москве. Там создадут индустриальные кварталы, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы одобрили проекты решений о комплексном развитии участков на территории бывших промзон Дмитровское шоссе (на пересечении с Долгопрудненским шоссе), Котляково и Южное Бутово", - говорится в сообщении.

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В новых индустриальных кварталах инвесторы возведут около 560 тыс. кв. м недвижимости.

"В Москве появятся еще три индустриальных квартала общей площадью почти 40 га. Сейчас там расположены склады и стоянки. В комплексное развитие участков бывших промзон инвесторы вложат 45 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 3,9 млрд рублей. На современных предприятиях и общественно-деловых объектах появятся более 8,5 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, высокотехнологичные производства займут почти 340 тыс. кв. метров, а под общественно-деловое строительство - банки, офисные центры, магазины - заложено около 220 тыс. кв. метров.

Новые городские кварталы появятся в районах Северный, Царицыно и Южное Бутово. Один из участков находится на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, второй - между Промышленной улицей и Кавказским бульваром, третий - неподалеку от Варшавского шоссе и станции Бутово МЦД-2.

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