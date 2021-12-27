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3 часа назад

210 лифтов заменили в САО в этом году

Всего в Москве в этом году заменили более трех тысяч лифтов.

210 лифтов заменили в САО в этом году
Фото: Е. Самарина. Mos.ruЕ. Самарина. Mos.ru

В этом году в жилых домах в Северном административном округе Москвы заменили 210 лифтов. Работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Самое старое здание в САО, в котором заменили лифт, находится в Головинском районе, рядом с парком усадьбы Михалково, по адресу: 1-й Лихачевский переулок, дом 4, корпус 1. Его построили в 1931 году для работников фабрики имени Петра Алексеева.

Больше всего лифтов — 14 штук — заменили в здании, которое находится в Ховрине по адресу: Зеленоградская улица, дом 17. 17-этажный дом построили в 1996 году, в нем семь подъездов.

В Ховрине находится и самое высокое здание, где в этом году установили новые лифты. Это 22-этажное строение, возведенное в 1999 году по адресу: Петрозаводская улица, дом 36.

Всего в столице в этом году заменили более трех тысяч лифтов. Об этом ранее говорил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Среди лидеров — ЮВАО (654 лифта), ЮЗАО (499) и ВАО (371).

С 2018 года лифты в домах меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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