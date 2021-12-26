В московском метро заметили вагон-ресторан

Житель Москвы в группе «Москва моя» в Facebook опубликовал фотографию поезда в московском метро, на котором крупными буквами написано «вагон-ресторан». Пользователей сети удивил снимок, многие из них не поверили, что по столичной подземке действительно курсирует такой состав.
Автор топика в комментариях пояснил, что увидел поезд на «Арбатско-Покровской» линии метро. В комментариях между подписчиками сообщества разгорелся спор. Многие агрессивно отреагировали на снимок: кто-то уличил его автора в использовании графических редакторов и фальсификации фото, другие же посчитали, что таких вагонов нет и не будет в столичном метро. Одна из подписчиц пояснила пользователям сети, что это обычный вагон, который расписан в рамках тематики самого поезда — «Дальневосточного экспресса». Состав начал ходить по подземке с ноября текущего года.
«Вот удивительно, насколько люди невнимательны. Надпись увидели, и давай сразу обсуждать что там наливают и есть подают. Удивительно! Посмотрите внимательнее фото, если надо — увеличьте, и вы увидите, что это простой вагон метро. Видимо, весь поезд раскрашен тематически, и этот вагон вписывается в эту тематику», «Это мило, конечно, но странно удивляет реакция в комментариях. У нас есть поезд, посвященный космонавтике, но никто не летает из него в космос. Есть посвященный театру Олега Табакова, но там не показывают спектаклей, и в этом вагоне ресторане вас никто не накормит едой», — прокомментировали юзеры.
Ранее москвичи в группе в Facebook обсудили новые вагоны поездов, курсирующих по столичной подземке. Мнения горожан разделились: кому-то вагоны понравились, однако нашлись и те, кто отрицательно отозвался о некоторых нововведениях, например, тканевых обивках сидений.