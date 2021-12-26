В московском метро заметили вагон-ресторан

«Вот удивительно, насколько люди невнимательны. Надпись увидели, и давай сразу обсуждать что там наливают и есть подают. Удивительно! Посмотрите внимательнее фото, если надо — увеличьте, и вы увидите, что это простой вагон метро. Видимо, весь поезд раскрашен тематически, и этот вагон вписывается в эту тематику», «Это мило, конечно, но странно удивляет реакция в комментариях. У нас есть поезд, посвященный космонавтике, но никто не летает из него в космос. Есть посвященный театру Олега Табакова, но там не показывают спектаклей, и в этом вагоне ресторане вас никто не накормит едой», — прокомментировали юзеры.