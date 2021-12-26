Россияне поспорили из-за московских катков

«Совершенно верно, и у нас в Перово тоже было так. Шланг из окна кухни даже не дотягивался до земли со второго этажа. И мы набирали в ведра воду и таскали заливать. Было прекрасно», «Есть и во дворах. Не в каждом, но есть. Их, само собой, не рекламируют», «Я бы тоже была рада, если бы и у нас во дворе заливали каток! Но сейчас счетчики на все, и на воду тоже! За чей счет будет банкет?» — прокомментировали юзеры.