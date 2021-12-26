В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
53 минуты назад

Россияне поспорили из-за московских катков

Жители столицы в группе «Москва – та!» в Facebook поспорили из-за катков в столице. Россияне разделились на два лагеря: одни жаловались на отсутствие залитых катков в районе, другие же, наоборот, отметили изобилие мест для зимних забав.

Россияне поспорили из-за московских катков
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Автор топика вспомнила, как раньше с наступлением морозов спортивные площадки во дворе превращались в катки. Заливали их сами местные жители. Там же люди все вместе потом играли в хоккей и просто проводили весело досуг.

«Нынче другие времена: нужно ехать на ВДНХ, в Парк Культуры, а то и на Красную площадь. Это здорово, конечно, но во дворах зря все разломали», — написала она.

Многие москвичи не согласились с россиянкой, указав, что лично в их дворах традиция заливать каток сохранилась и по сей день. Другие отметили, что этими работами занимается город, но нашлись и те, кто полностью согласился с женщиной.

«Совершенно верно, и у нас в Перово тоже было так. Шланг из окна кухни даже не дотягивался до земли со второго этажа. И мы набирали в ведра воду и таскали заливать. Было прекрасно», «Есть и во дворах. Не в каждом, но есть. Их, само собой, не рекламируют», «Я бы тоже была рада, если бы и у нас во дворе заливали каток! Но сейчас счетчики на все, и на воду тоже! За чей счет будет банкет?» — прокомментировали юзеры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в столице катков с искусственным льдом.

«Поначалу были сомнения, следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете, подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении», — пояснил градоначальник.

Последние новости
Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители