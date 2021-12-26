Москвичи поделились мнением о распаде Советского Союза. Видео

Ровно 30 лет назад - 26 декабря 1991 года - Советский Союз прекратил существование как государство и субъект международного права. Жители Москвы в пятницу поделились со съемочной группой Ruptly мнением о распаде СССР.

По словам Михаила, разрушение "империи" влечет за собой войны за территории.

"Все против всех. Хотя была одна страна, фонтан "Дружбы народов" вон стоит на ВДНХ. Все вроде всех любили, а тут бац - треснуло, и ничего этого нет", - отметил Михаил.

Жительница столицы Татьяна вспомнила, что в Советском Союзе было больше возможностей для путешествий внутри государства.

"Могли поехать во все наши республики, а сейчас уже все - не съездишь особенно. Я отношусь отрицательно, что Советский Союз развалился", - добавила женщина.