На посольстве США в Москве появился флаг СССР

На посольстве Соединенных Штатов в Москве на время появилась световая проекция, показывающая флаг Советского Союза. Акция, приуроченная к 30-летию со дня распада СССР, была снята на видео, его разместили на YouTube-канале арт-группы «Re:ванш».

Проекция включала в себя послание американцам, что «больше подобных подарков для США, как распад СССР, не будет». Арт-группа показала ряд важных для современной России событий, среди которых Олимпиада в Сочи, вхождение Крыма в состав РФ, Чемпионат мира по футболу--2018 и другие.

Также в проекции заверялось, что «большая Россия возрождается.»

30 лет назад, 25 декабря 1991 года, первый президент Советского Союза Михаил Горбачев официально объявил о своей отставке. Именно с фрагмента данного обращения начиналась проекция на здании американского посольства в российской столице.

Ранее в Госдуме предложили сделать день памяти распада СССР. Также из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» выяснилось, что 62% соотечественников жалеют о распаде СССР, произошедшем 30 лет назад.