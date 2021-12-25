В парках города заработали катки с естественным покрытием

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, открылись 17 катков с естественным льдом, на которых москвичи смогут насладиться настоящей зимней сказкой.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва Денис Гришкин / АГН Москва

Так, например, в парке «Сокольники» заработал каток «Гигант», который является самым крупным в Москве среди катков с натуральным покрытием. Его площадь составляет свыше 16,5 тысячи квадратных метров.

Каток в Воронцовском парке предлагает горожанам не только насладиться катанием, но и познакомиться с архитектурой XIX века. С катка «Усадебный» посетители смогут полюбоваться на парадных вход в парк, а также насладиться красотой Большого Воронцовского пруда, который является одним из самых живописных мест парковой зоны.

Каток «Серебряный лед» позволяют москвичам выбрать, на каком именно покрытии они предпочтут кататься. На катке предусмотрен как искусственный, так и натуральный лед. На катке можно отдохнуть в теплой раздевалке, посетить пункт проката, заточить коньки и поесть в фуд-корте.

Об остальных катках с натуральным льдом можно узнать на сайте мэра Москвы.