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1 час назад

Да аэропорта Внуково можно уехать со станции Аминьевская

Поездка в аэропорт составит всего 25 минут.

Да аэропорта Внуково можно уехать со станции Аминьевская
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Аэроэкспресс в аэропорт Внуково с 27 декабря начинает делать остановку на станции Аминьевская. Остановки на станции будут в 10 минут каждого часа. Поездка в аэропорт от станции Аминьевская до Внуково составит всего 25 минут. Время от Киевского вокзала до аэропорта останется прежним — 35 минут.

Это стало доступно благодаря строительству БКЛ. Теперь станция соединена с одноименной большой кольцевой линии. Теперь для поездки в аэропорт не придется ехать в центр.

Купить билеты на аэроэкспресс можно в билетных автоматах на станции перед поездкой, на сайте и в приложении «Аэроэкспресс» (для поездки с Аминьевской будут действовать все тарифы «Аэроэкспресс»).

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,
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