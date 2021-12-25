Да аэропорта Внуково можно уехать со станции Аминьевская

Поездка в аэропорт составит всего 25 минут.

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Аэроэкспресс в аэропорт Внуково с 27 декабря начинает делать остановку на станции Аминьевская. Остановки на станции будут в 10 минут каждого часа. Поездка в аэропорт от станции Аминьевская до Внуково составит всего 25 минут. Время от Киевского вокзала до аэропорта останется прежним — 35 минут.

Это стало доступно благодаря строительству БКЛ. Теперь станция соединена с одноименной большой кольцевой линии. Теперь для поездки в аэропорт не придется ехать в центр.