Сергей Марков стал зампрефекта САО

С Марковым заключен служебный контракт на 5-летний срок, но не превышающий срок полномочий мэра города.

Северный административный округ Москвы включает в себя 16 районов. Территория округа начинается от Белорусского вокзала и доходит до МКАД. Она включают в себя отдельно расположенный Молжаниновский район.