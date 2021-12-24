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21 минуту назад

Москвичей пригласили на фестиваль «Ирландское Рождество»

28 декабря в московском культурном центре ЗИЛ совместно с ДК «Академический» пройдет фестиваль «Ирландское Рождество». Анонс мероприятия опубликовали на сайте учреждения.

Москвичей пригласили на фестиваль «Ирландское Рождество»
Фото: PixabayPixabay

Фестиваль начнется в 16:00 во взрослой библиотеке ЗИЛа. На вечере будет работать ярмарка и «волшебная зона» с новогодними мастер-классами, презентацией рождественских сказок и выступлениями джинглов и фокусника. Посетителей научат танцевать ирландские танцы и создавать праздничные украшения.

С 16:00 до 21:00 на площадке фестиваля пройдет розыгрыш рождественских подарков. В 18:30 в библиотеке начнется выступление музыкальных групп «Небослов», «Загадки Евы» и Orange Keepers. «Проект ЗИЛАМП порадует своих постоянных и новых слушателей рождественскими звуками танца, праздничной атмосферы и подарит музыкальную встречу на кельтский манер», — отметили организаторы «Ирландского Рождества», пригласив всех желающих присоединиться к вечеру.

Мероприятие можно посетить бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться на странице фестиваля.

Ранее в Москве начался фестиваль «Путешествие в Рождество». В столице открылось 27 тематических площадок и 18 катков.

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