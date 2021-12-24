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1 час назад

Синоптики рассказали москвичам о погоде в Новый год

Жителей Москвы на предновогодней неделе ждут морозы до 23 градусов, а 31 декабря и 1 января немного потеплеет. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики рассказали москвичам о погоде в Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вильфанда, прогноз на новогоднюю ночь и 1 января еще будет корректироваться из-за сложной синоптической ситуации, но согласно предварительным данным, днем 31 декабря ожидается 9-14 градусов мороза, в новогоднюю ночь будет минус 14 градусов, в первый день нового года – 5-10 градусов мороза.

В ближайшие выходные жителей московского региона ожидает ветреная и снежная погода, температура воздуха в дневные часы будет достигать минус 7 градусов.

Похолодание придет в столицу и область во вторник. Ночью температура может опуститься до отметки минус 18 градусов, днем прогнозируют минус 10-15 градусов. В среду морозы усилятся до минус 23 ночью и до минус 10-16 днем.

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