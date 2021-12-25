Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено

Движение трамваев № 2, 13, 36, которые следуют по Открытому шоссе, восстановлено в субботу, 25 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

До этого сообщалось, что соответствующие трамваи задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам.

Маршруты транспорта были временно изменены. По маршрутам трамваев были запущены автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно было воспользоваться автобусом № 3.