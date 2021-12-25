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1 час назад

Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено

Движение трамваев № 2, 13, 36, которые следуют по Открытому шоссе, восстановлено в субботу, 25 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя МоскваСергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

До этого сообщалось, что соответствующие трамваи задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам.

Маршруты транспорта были временно изменены. По маршрутам трамваев были запущены автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно было воспользоваться автобусом № 3.

25 декабря заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новый трамвайный маршрут проложат от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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