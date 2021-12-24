Огромные буквы «М» установили у 23 станций метро

— Специально к новогоднему празднику мы установили двух- и трехметровые буквы «М» с иллюминацией — ярко и очень стильно. Создавайте праздничное настроение вместе с мосметро, делайте фото и селфи с новогодней буквой и делитесь с окружающими новогодним настроением, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».