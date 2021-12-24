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1 час назад

Огромные буквы «М» с иллюминацией установили у 23 станций метро

В преддверии праздника Нового года возле 23 станций московского метрополитена установили огромные буквы «М» с иллюминацией. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Огромные буквы «М» установили у 23 станций метро
Фото:  Telegram-канал «Дептранс Москвы» Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Специально к новогоднему празднику мы установили двух- и трехметровые буквы «М» с иллюминацией — ярко и очень стильно. Создавайте праздничное настроение вместе с мосметро, делайте фото и селфи с новогодней буквой и делитесь с окружающими новогодним настроением, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что буквы «М» можно увидеть на станциях «Арбатская», «ВДНХ», «Динамо», «Курская», «Маяковская», «Парк культуры», «Павелецкая», «Чистые пруды», «Трубная» и других.

До этого сообщалось, что праздничный поезд «Еж-3», который уже успел полюбиться жителям столицы, запустили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в преддверии Нового года. Тематический состав выезжает на маршрут пятый год подряд.

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