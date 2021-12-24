В Москве усилили патрулирование лесопарков

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в столице усилено патрулирование природных территорий для предотвращения незаконной вырубки елей. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Представитель мэрии объяснил, что в городе стартовала профилактическая акция "Ель".

"В рамках ее проведения повышен контроль на природных территориях, организовано их усиленное патрулирование силами инспекторов Мосприроды, в том числе с использованием спецтехники", – уточнил Бирюков.

Заммэра добавил, что в Москве также проводится информационная работа, в рамках которых горожанам рассказывают о незаконности вырубки новогодних деревьев и причитающихся штрафах за данное правонарушение.

По словам Петра Бирюкова, разъяснительные акции, а также патрулирование привели к тому, что в минувшем году в Москве не выявили случаев незаконной вырубки деревьев хвойных пород.