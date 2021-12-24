Деды Морозы поздравили детей в Морозовской больнице в Москве с наступающим Новым годом. Спускающиеся по зданию новогодние волшебники попали в объектив камеры. Запись размещена в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Юных пациентов Морозовской больницы в рамках фестиваля «Зима в Морозовке» сегодня навестили спасатели в костюмах главного новогоднего сказочного персонажа. Они спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения и через окна поздравляли ребят с предстоящим праздником.