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1 час назад

Десант Дедов Морозов «захватил» Морозовскую больницу. Видео

Деды Морозы поздравили детей в Морозовской больнице в Москве с наступающим Новым годом. Спускающиеся по зданию новогодние волшебники попали в объектив камеры. Запись размещена в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Юных пациентов Морозовской больницы в рамках фестиваля «Зима в Морозовке» сегодня навестили спасатели в костюмах главного новогоднего сказочного персонажа. Они спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения и через окна поздравляли ребят с предстоящим праздником.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, Дедами Морозами стали студенты-спасатели, а Снегурочками – сотрудницы городского Департамента ЖКХ.

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