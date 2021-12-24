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55 минут назад

В Московском зоопарке достроили входной павильон

Завершено строительство нового входного павильона Московского зоопарка. Зайти к животным теперь можно будет со стороны станции метро «Баррикадная». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В Московском зоопарке достроили входной павильон
Фото:  сайт мэра Москвы, Ю. Иванко сайт мэра Москвы, Ю. Иванко

«В центре столицы завершилось строительство нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии. Сейчас входной павильон готовится к вводу в эксплуатацию», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что речь идет о двухэтажном павильоне с билетными кассами, турникетами, сувенирными магазинами. Люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться лифтами и пандусами.

«Планируется, что в здании павильона в будущем могут открыться кафе, образовательный и культурно-просветительский центр. Кроме того, на территории Московского зоопарка завершается строительство пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу и павильона «Ластоногие», – сказал заммэра.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, заключение о соответствии (ЗОС) было оформлено по результатам комплексной проверки. Объект соответствовал проектной документации.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов. К проверкам входного павильона на территории Московского зоопарка на всех этапах привлекались специалисты центра экспертиз, которые выполнили лабораторно-инструментальные исследования по качеству проведенных работ», – сказал он.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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