В Московском зоопарке достроили входной павильон

«Планируется, что в здании павильона в будущем могут открыться кафе, образовательный и культурно-просветительский центр. Кроме того, на территории Московского зоопарка завершается строительство пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу и павильона «Ластоногие», – сказал заммэра.