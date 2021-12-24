В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Москву накроет метель в ночь на субботу

С 23:00 пятницы, 24 декабря, до 11:00 субботы, 25 декабря, на Москву обрушится сильный снегопад. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС РФ.

Москву накроет метель
Фото: Агентство "Москва"/Софья СандурскаяАгентство "Москва"/Софья Сандурская

"Местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Гололедица", – говорится в прогнозе.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль вблизи деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья, а также не оставлять без присмотра детей.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу". Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, это 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.

Кроме того, Гидрометцентр РФ продлил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза. Предупреждение действует до 12:00 субботы, 25 декабря.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители