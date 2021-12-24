Москву накроет метель

С 23:00 пятницы, 24 декабря, до 11:00 субботы, 25 декабря, на Москву обрушится сильный снегопад. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС РФ.

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская Агентство "Москва"/Софья Сандурская

"Местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра – до 17 метров в секунду. Гололедица", – говорится в прогнозе.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль вблизи деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья, а также не оставлять без присмотра детей.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу". Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, это 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.