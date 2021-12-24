Власти Москвы решили не вводить новые ограничения из-за коронавируса

Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Уже примерно понятно, что «дельта»-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

По ее словам, это говорит о том, что сейчас нет никакой необходимости в нерабочих днях.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная.

«На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», – сказала Ракова.

Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%.