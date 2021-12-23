На ВДНХ открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

На ВДНХ открылась красивейшая выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Организаторы отмечают, что это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения.

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На выставке представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов.

«Гостей экспозиции на ВДНХ ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, золотые саркофаги, самый известный бюст Нефертити и, конечно, знаменитая погребальная маска Тутанхамона», — говорится в сообщении на сайте выставки.