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1 час назад

На ВДНХ открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»

На ВДНХ открылась красивейшая выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Организаторы отмечают, что это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения.

На ВДНХ открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона»
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

На выставке представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов.

«Гостей экспозиции на ВДНХ ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, золотые саркофаги, самый известный бюст Нефертити и, конечно, знаменитая погребальная маска Тутанхамона», — говорится в сообщении на сайте выставки.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это не просто музейное пространство, это увлекательное путешествие в сопровождении профессиональных экскурсоводов, которые проведут по местам раскопок, позволят почувствовать себя настоящим археологом и продемонстрируют роскошь Древнего Египта.

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