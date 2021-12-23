В Москве разработали программы допобразования вопросам антитеррористической защищённости объектов

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы объявил, что в столице были разработаны программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам антитеррористической защищенности объектов, сообщает пресс-служба московского правительства. В Москве подстрекавшего к взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии Отмечается, что программы для руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов, были разработаны совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы в объёме 72 часов и 24 часов. Специализированное обучение будет проводиться на базе ГБУ «Московский исследовательский центр», где было создано структурное подразделение «Школа дополнительного образования-антитеррор». Повысить свою квалификацию ежегодно смогут до 500 специалистов. Ранее президент Владимир Путин заявил, что за прошедшие 11 месяцев в России удалось предотвратить 32 теракта, сообщает RT.