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1 час назад

Морозы до -22 градусов ожидаются в столичном регионе на следующей неделе

В начале последней недели 2021 года в столичном регионе прогнозируются морозы от -9 до -22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичам пообещали сильные морозы под Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник, 27 декабря, Москва и область будут находиться в тыловой части циклона, где будет распространяться более холодная воздушная масса. Местами пройдет небольшой снег, ночью и днем ожидается от -9 до -14 градусов. Ветер развернется на западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Во вторник, 28 декабря, осадков не ожидается, при слабом ветре ночной мороз усилится до -17...-22 градусов. Днем ожидается от -11 до -16 градусов. До этого Гидрометцентр РФ продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов.

Синоптики пообещали обильный снегопад в Москве

Предупреждение будет действовать до 06:00 субботы, 25 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что после католического Рождества в Европейской России, в частности в Москве, будет метель, сильный ветер и потепление.

По словам синоптика, в субботу в Москве будет -5...-7 градусов. При этом ночью в воскресенье температура понизится до -10...-15, а днем окажется в диапазоне -7...-12 градусов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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