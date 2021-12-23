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3 часа назад

В Москве пройдет вечеринка промо команды BURO при участии MONOPLAY

В эту пятницу, 24 декабря, в Москве пройдет вечеринка от стремительно набирающей обороты промо команды BÜRO. Мероприятие пройдет в новом клубе BLACKOUT.

В Москве пройдет вечеринка промо команды BURO при участии MONOPLAY
Фото: BÜROBÜRO

Гостей ждет камерное событие с тщательно выверенным лайн-апом. Организаторы готовят особый декор и свет в сеттинге постапокалиптичного пространства, когда-то использовавшегося людьми, а теперь захваченного природой.

В программе мероприятия — живое выступление MONOPLAY, который является одним из наиболее востребованных андеграундных артистов России.

Также в событии примет участие музыкант, композитор и диджей Agraba. Под псевдонимом Azamat артист пишет музыку на стыке электронного и академического звучания и выступает с концертами в Александринском театре, «Гоголь-центре». Диджей-сеты артиста в качестве Agraba — это всегда настоящий хеппиниг и возможность заглянуть дальше и глубже привычного диджейского формата.

Кроме того, выступит талантливый продюсер и диджей IZHEVSKI, каждое выступление которого — это расширение границ восприятия звука.

Звезда в мире даунтемпо музыки Betelgeize также примет участие в мероприятии. На его счету участие в фестивалях Архстояние, Огонек, Midsummer Night Dream и Moscow Decompression, выступления в берлинском Kater Blau, нью-йоркском House of Yes и других важных точках клубного мира.

Мероприятие пройдет в недавно открывшемся клубе BLACKOUT, оснащенным акустической системой Funktion-One и расположившемся в самом центре города, под Крымским мостом, напротив входа в парк «Музеон». Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

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