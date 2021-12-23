Десять станций МЦД построят в 2022 году

Власти Москвы и ОАО "РЖД" подписали соглашение о строительстве 10 станций для третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), работы планируется провести в 2022 году. Бюджет строительных работ составит порядка 170 млрд рублей. Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров при открытии новой станции будущего МЦД-4 Матвеевская.

"2021-й год был одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. Огромное количество работ выполнено за этот период, построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады в рамках строительства и реконструкции для открытия МЦД-3 и МЦД-4. На следующий год предполагаем <...> [построить] 10 станций", - сказал Собянин.

Белозеров в свою очередь отметил, что каждый год открываются новые транспортные объекты, где применяются новые технические решения. По его словам, власти Москвы выставляли жесткие требования к объектам, но это давало возможность реализовать огромный объем работ. Он подчеркнул, что на 2022 год планы "еще более амбициозные: это, действительно, 10 новых станций, сумма будет порядка 170 млрд рублей".