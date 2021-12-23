В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
51 минуту назад

Десять станций МЦД построят в 2022 году

Власти Москвы и ОАО "РЖД" подписали соглашение о строительстве 10 станций для третьего и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), работы планируется провести в 2022 году. Бюджет строительных работ составит порядка 170 млрд рублей. Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров при открытии новой станции будущего МЦД-4 Матвеевская.

Десять станций МЦД построят в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"2021-й год был одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. Огромное количество работ выполнено за этот период, построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады в рамках строительства и реконструкции для открытия МЦД-3 и МЦД-4. На следующий год предполагаем <...> [построить] 10 станций", - сказал Собянин.

Белозеров в свою очередь отметил, что каждый год открываются новые транспортные объекты, где применяются новые технические решения. По его словам, власти Москвы выставляли жесткие требования к объектам, но это давало возможность реализовать огромный объем работ. Он подчеркнул, что на 2022 год планы "еще более амбициозные: это, действительно, 10 новых станций, сумма будет порядка 170 млрд рублей".

Новости Москвы,Олег Белозеров,Сергей Собянин,РЖД,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители