Эксперт назвал Москву одним из самых зеленых мегаполисов мира

«Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира, мэр Москвы Сергей Собянин много делает для озеленения города. Например, за время его работы в город вернулись липы. Впрочем, деревья в Москве расположены очень зонально, так что дворы и улицы нужно продолжать озеленять. Я вообще считаю, что в городе 10% нашего обзора должна занимать естественная зелень, растения или травы. У нас не хватает полян и трав, где живут мелкие птицы. В связи с этим думаю, что Москва созрела для вертикального озеленения, чтобы на крышах домов были поляны, где бы жили эти птицы. Нет предела совершенству», - сказал Элмурод Расулмухамедов.