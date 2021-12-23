Эксперт назвал Москву одним из самых зеленых мегаполисов мира

Москва на сегодняшний день является одним из самых зеленых мегаполисов мира, но есть определенные задачи, которые предстоит решить, например, озеленение крыш. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
«Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира, мэр Москвы Сергей Собянин много делает для озеленения города. Например, за время его работы в город вернулись липы. Впрочем, деревья в Москве расположены очень зонально, так что дворы и улицы нужно продолжать озеленять. Я вообще считаю, что в городе 10% нашего обзора должна занимать естественная зелень, растения или травы. У нас не хватает полян и трав, где живут мелкие птицы. В связи с этим думаю, что Москва созрела для вертикального озеленения, чтобы на крышах домов были поляны, где бы жили эти птицы. Нет предела совершенству», - сказал Элмурод Расулмухамедов.
Он отметил, что также поддерживает решение мэра Москвы о наведении порядка возле природных территорий столицы.
«Выступление мэра Москвы касалось наведения порядка в особо охраняемых природных территориях и создания комфортных условий для москвичей. И, конечно, часть территорий требует наведения порядка. Особенно места на границах с ООПТ, где расположены гаражи, необходимо привести в порядок. Но нужно, чтобы сам процесс реконструкции ООПТ не нанес урон природе, особенно краснокнижным деревьям и животным. Кроме того, необходимо продумать вопрос с освещением», - добавил эксперт.