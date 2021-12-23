Бесплатный каток «Гигант» открылся в парке «Сокольники»

В парке «Сокольники» открылся бесплатный каток «Гигант» с натуральным льдом. Об этом сообщается на официальном сайте парка.
«В нашем парке открылся каток «Гигант». Каток с натуральным ледовым покрытием, площадью 16 тыс. 200 кв. м традиционно разместился на Большом круге и 1-м Лучевом просеке. Заливка катка производится специальной автотехникой, что способствует высокому качеству ледового покрытия (при стабильной минусовой температуре)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на каток будет бесплатным, но по предварительной записи на сайте mos.ru, чтобы избежать большого количества людей на катке. Электронный билет можно будет предоставить на входе с экрана телефона или в распечатанном виде.
«Гигант» работает по графику: с 10:00 до 23:00, между сеансами работники будут проводить технические перерывы. Для удобства посетителей работают пункты проката, где доступны услуги по аренде коньков и защитной экипировки, заточке коньков. Также гости парка могут воспользоваться комфортабельным гардеробом», - пояснили в пресс-службе.