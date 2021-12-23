В московском метро запустили тематический поезд "Мои документы"

"Мы запустили юбилейный поезд "Мои документы". <..> Прошло уже 10 лет с момента, когда мы создали "Мои документы". Практически не осталось тех, кто помнит, как было раньше - очереди, неудобные кабинеты, куча разных офисов ведомств для получения одной стандартной справки по всему городу. Сейчас для нас уже стали нормой не только комфортные пространства в каждом районе, но и вежливые сотрудники, единый график работы без выходных и быстрое получение необходимых документов.