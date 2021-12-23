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В московском метро запустили тематический поезд "Мои документы"

Тематический поезд в честь десятилетия центров госуслуг "Мои документы" начал курсировать в московском метрополитене. Состав будет перевозить пассажиров Сокольнической линии в течение полугода, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В московском метро запустили тематический поезд "Мои документы"
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Мы запустили юбилейный поезд "Мои документы". <..> Прошло уже 10 лет с момента, когда мы создали "Мои документы". Практически не осталось тех, кто помнит, как было раньше - очереди, неудобные кабинеты, куча разных офисов ведомств для получения одной стандартной справки по всему городу. Сейчас для нас уже стали нормой не только комфортные пространства в каждом районе, но и вежливые сотрудники, единый график работы без выходных и быстрое получение необходимых документов.

"Мои документы" стали эталоном клиентоориентированности", - отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на сайте.

По ее словам, с каждым годом эти стандарты все больше распространяются и на другие сферы городской жизни. Уже сейчас сотрудники МФЦ работают администраторами в поликлиниках и онкопомощниками для пациентов.

"Состав будет перевозить пассажиров Сокольнической линии в течение полугода. Выбор этой ветки не случаен - именно с нее началось создание московского метро. "Мои документы" тоже можно назвать первопроходцами, но только в едином подходе предоставления госуслуг и оформлении документов на принципиально новом уровне", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Там уточняется, что вагоны поезда украшены фотографиями сотрудников и их рассказами о детских мечтах и о том, как они попали в эту профессию. Сам поезд оформили в фирменных цветах центров госуслуг. Рассмотреть тематический поезд можно онлайн - видеоролик размещен на страницах центров госуслуг в социальных сетях.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,
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