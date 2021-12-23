В парках Москвы пройдет предновогодняя онлайн-программа

"Также 26 декабря в социальных сетях парков "Дубки" и Гончаровский начинается новогодний парад мастер-классов. Каждый день в 12:00 подписчики смогут принять участие в тематическом занятии и сделать украшения для дома, новогодние сувениры и елочные игрушки. 26 декабря из фетра и коктейльных трубочек участники смогут создать "спортивное" украшение коньки, 27 декабря - нарисовать новогоднюю ель, 28 декабря - сделать новогоднюю игрушку "Тигр", 29 декабря - деревянную экоподелку "Медведица и Умка", 31 декабря расскажут, как оригинально украсить пространство под новогодней елкой или создать зимнюю эко-инсталляцию на подоконнике", - уточнили в пресс-службе.