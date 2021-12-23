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2 часа назад

Температура в Подмосковье опускалась до -30 °C

В столичном регионе настоящая русская зима. В Подмосковье, например, температура опускалась до -30 градусов. Это было ночью 22 декабря. Данные предоставил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра. Температура днем 22 декабря в Москве опускалась до -20,1 градуса. В Подмосковье было примерно на 13-15 градусов ниже нормы. Самая низкая температура была в Черустях. Это Московская область. Здесь температура падала до -30 °C.

Температура в Подмосковье опускалась до -30 °C
Фото: pixabay.compixabay.com

В Подмосковье морозы, которые чередуются со снегопадами и туманами. Еще недавно область страдала от гололедицы, а сейчас новые проблемы - на улице холодно, не все машины заводятся в сильные морозы. Дорожные службы делают все возможное, чтобы на дорогах было меньше ДТП. Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы. В Подмосковье все службы готовы к непредвиденным ситуациям.

Недавно, например, отчитывались энергетики. Они провели проверку всех коммуникаций и заявили, что все исправно. Тем не менее, если температура будет сильно падать, специальные бригады придут на помощь гражданам и в оперативные сроки решат проблему.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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